INEA impulsa educación básica para jornaleros migrantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 958 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes reciben actualmente atención educativa gratuita mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con programas de alfabetización, primaria y secundaria impartidos en diversas entidades del país.

De acuerdo con la dependencia, esta iniciativa está dirigida a personas trabajadoras del sector agrícola que presentan rezago educativo, con el objetivo de asegurar que sus condiciones de movilidad laboral no limiten el acceso a la educación ni la posibilidad de concluir la educación básica.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló en un comunicado que el INEA permite a las personas educandas presentar módulos educativos y exámenes de acreditación en diferentes estados de la República, de acuerdo con sus tiempos de estudio y condiciones de movilidad, para que puedan avanzar en su formación sin interrumpir sus actividades laborales.

Indicó que el Instituto ofrece diversas modalidades de estudio, materiales educativos accesibles y horarios flexibles para quienes no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir o concluir la primaria y secundaria.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, explicó que entre las alternativas disponibles se encuentra la plataforma AprendeINEA, mediante la cual jóvenes y adultos pueden cursar primaria y secundaria a distancia utilizando una computadora, tableta o teléfono celular.

Añadió que también existe la posibilidad de certificar la primaria y secundaria a través de exámenes de acreditación, de acuerdo con los conocimientos de cada persona y el tiempo de preparación requerido con apoyo de guías de aprendizaje.

El funcionario destacó que el INEA cuenta con una red nacional de Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio que facilitan la inscripción, asesorías y aplicación de exámenes en distintos horarios y regiones del país.

La SEP señaló que estas acciones buscan asegurar que las trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes puedan iniciar, continuar y concluir su educación básica sin importar la entidad federativa en la que se encuentren, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales, sociales y personales.

KR