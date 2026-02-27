Luego de que la senadora Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), calificó como “fuera de toda realidad” la propuesta para modificar la elección de diputados plurinominales, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa de reforma electoral no elimina la representación proporcional, sino que busca que todos los legisladores sean votados por la ciudadanía y se elimine la discrecionalidad de las listas partidistas.

La Mandataria adelantó que probablemente el próximo lunes enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados y descartó modificar el planteamiento ante las críticas de aliados como el Partido Verde Ecologista de México.

“Si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo. Pero la Presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña”, expresó.

Al ser cuestionada sobre una posible fractura en la coalición, Sheinbaum respondió que las fuerzas políticas tienen derecho a disentir, pero sostuvo que la ciudadanía “sabrá quién defiende las famosas listas de pluris y quién no”.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su propuesta de reforma electoral busque reinstaurar un partido de Estado y afirmó que es “absolutamente falso” que su Gobierno pretenda regresar a un esquema de partido único.

Sostuvo que la iniciativa enviada al Congreso responde a dos demandas planteadas durante la campaña: eliminar las listas de representación proporcional -“pluris”- y reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos.

“Se reconoce la diversidad política del país. Nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único. Es falso, absolutamente falso todo aquel que está diciendo eso”, enfatizó.

Sheinbaum explicó que la reforma mantiene intacta la representación proporcional como está establecida en la ley, pero cambia el mecanismo de selección.

“Es la misma representación que está hoy en la ley, igualita. Nada más que ya no es la lista de los partidos, sino se elige a esas personas. Esa es la única diferencia”, señaló.

Recordó que el pasado miércoles “les decía a los compañeros (de Morena) que yo siempre estuve en contra de las listas pluris, sí (a favor) de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo, tanto que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal en 2009 y en 2012, y me negué”.

“Ahí estaba (el diputado) Ricardo Monreal. Le dije: ‘¿Verdad, Ricardo, que en 2012 me pidieron que fuera la número 1 de la lista de un partido político, el licenciado López Obrador, y que le dije que no?’. Y Ricardo dijo: ‘Sí, sí, es cierto, dijo que no’”, recordó la Presidenta.

El Universal

No habrá prisas en el Congreso, promete Monreal

Ante la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados el próximo lunes, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se analizará sin prisa y serán las comisiones encargadas de analizar el proyecto las que decidan si realizarán parlamento abierto u otro mecanismo de discusión “el tiempo que decidan”.

“Hasta en tanto se formalice la iniciativa, que, ya la Presidenta, hoy anunció que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados, aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos sin excepción y sin exclusión, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vías rápidas, sin aceleración legislativa, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional”, dijo.

Explicó que el Congreso de la Unión tiene hasta mayo como plazo para aprobar la reforma electoral, para que pueda aplicarse en el proceso electoral del siguiente año.

¿Qué cambios propone la reforma electoral?

Representación proporcional del Congreso: Se elimina lista del Senado y queda en 96 integrantes. También se introduce la primera minoría para 97 curules y 95 por circunscripción entre los diputados.

Se elimina lista del Senado y queda en 96 integrantes. También se introduce la primera minoría para 97 curules y 95 por circunscripción entre los diputados. Reducción del gasto: Disminuirán 25% el costo de las elecciones. Habrá fiscalización. El INE tendrá acceso a operaciones financieras y no hay secreto ministerial.

Disminuirán 25% el costo de las elecciones. Habrá fiscalización. El INE tendrá acceso a operaciones financieras y no hay secreto ministerial. Voto extranjero: Elegirán ocho curules por voto directo y se votará con nuevas tecnologías.

Elegirán ocho curules por voto directo y se votará con nuevas tecnologías. Tiempos de radio y TV: Se reduce de 48 a 35 minutos diarios el tiempo de partidos en periodo electoral.

Se reduce de 48 a 35 minutos diarios el tiempo de partidos en periodo electoral. Inteligencia artificial: Prohíben bots y facultan al INE para bajar noticias falsas en tiempo real.

Prohíben bots y facultan al INE para bajar noticias falsas en tiempo real. Cómputos y conteo rápido: Los cómputos distritales iniciarán al terminar la jornada electoral. Se elimina el PREP.

Los cómputos distritales iniciarán al terminar la jornada electoral. Se elimina el PREP. Democracia participativa: Se ampliará la forma de participar en los comicios; no se dieron detalles.

Se ampliará la forma de participar en los comicios; no se dieron detalles. Nepotismo: Prohíben a familiares del funcionario saliente competir por el mismo cargo.

Prohíben a familiares del funcionario saliente competir por el mismo cargo. Reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva de legisladores a partir de 2030.

La fórmula de representación proporcional no se modificará, asegura Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, no descartó que algunos legisladores de la oposición tengan la intención de acompañar la reforma electoral una vez conociendo el texto final que se presentará el lunes, posiblemente, ante la Cámara de Diputados. Sobre los partidos aliados, dijo que prefiere esperar a que la conozcan y se posicionen.

“Hay muchos legisladores que tienen claro que esta propuesta es una propuesta del pueblo y van a querer acompañarla. Esperemos que, conociendo el texto del lunes, quieran acompañarla. Ojalá conociendo el texto y quitándose de mentiras y demonios que genera la oposición, en aras de mentir, haya un acompañamiento”.

Alcalde Luján apuntó que la manera en que se elegirán los 200 diputados plurinominales no se modificará. Apuntó que solamente cambia la integración de las listas, pero serán el mismo número: 40 posibles diputados plurinominales, mitad mujeres y mitad hombres. El orden no lo elegirán los partidos, sino que los ciudadanos subrayarán o tacharán el nombre de los elegidos.

CT