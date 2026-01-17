La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido la participación directa de sus agencias de seguridad, e incluso de fuerzas militares como la CIA, en operativos contra el crimen organizado en México; sin embargo, subrayó que su administración ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información, inteligencia y apoyo con equipo de vigilancia, siempre bajo solicitud expresa de México y respetando la soberanía nacional. Sheinbaum enfatizó que todos los operativos dentro del país son ejecutados exclusivamente por elementos mexicanos, de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública.

La presidenta aclaró que, aunque existen reportes sobre la presión estadounidense para atacar laboratorios de fentanilo, México mantiene la autonomía en sus decisiones de seguridad. “Nos han ofrecido que elementos de agencias o militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, y siempre hemos dicho que no”, afirmó. La colaboración internacional, insistió, es técnica y de inteligencia, sin intervención operativa directa, garantizando que la soberanía del país no se vea comprometida.

CT