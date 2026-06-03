Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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