Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún