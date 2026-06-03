Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

