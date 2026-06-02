CURP biométrica: ¿Existe alguna multa por no tramitarla?

La implementación de la CURP biométrica continúa generando preguntas entre la población mexicana, especialmente después de que en redes sociales y diversos sitios de internet circularan versiones que advertían sobre supuestas multas para quienes no realizaran el trámite. Sin embargo, la normativa vigente no contempla sanciones económicas por no contar con este nuevo documento de identificación.

Diversas dependencias han comenzado a solicitar la CURP Biométrica como requisito indispensable para realizar trámites esenciales, tales como la afiliación al IMSS, la solicitud de créditos en el Infonavit, la apertura de cuentas bancarias y el acceso a programas sociales, lo que hace que su adopción sea una necesidad práctica más que una obligación penalizada.

Sin embargo, a pesar de los rumores que han circulado masivamente en redes sociales durante los primeros meses de 2026, las autoridades han sido enfáticas en aclarar que no existen multas económicas directas para los ciudadanos que no realicen el trámite.

El verdadero impacto para la población que decida no actualizar su documento no será un golpe a su bolsillo, sino una exclusión administrativa.

¿Cómo se originó el rumor?

La confusión se originó por una mala interpretación de la ley, la cual sí contempla sanciones, pero estas están dirigidas exclusivamente a las instituciones públicas y privadas que se nieguen a aceptar la nueva CURP biométrica como medio de identificación oficial o que incumplan con los protocolos de validación.

La CURP Biométrica será una evolución de la actual Clave Única de Registro de Población e incorporará datos como fotografía y huellas dactilares, con el objetivo de fortalecer los procesos de identificación y validación de identidad en el país. Esta herramienta forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para consolidar la denominada Plataforma Única de Identidad.

¿Cuál es el objetivo de la CURP biométrica?

La transición hacia la CURP Biométrica representa uno de los cambios más significativos en la gestión de la identidad en México. Este nuevo formato no solo incluye los datos biográficos tradicionales, sino que incorpora elementos biométricos únicos e irrepetibles como las huellas dactilares, la fotografía del rostro y, en algunos casos, el escaneo del iris . El objetivo principal de esta evolución es mitigar el robo de identidad y garantizar que cada ciudadano cuente con un documento de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

Pese a las especulaciones que han surgido en torno a su adopción, las reformas a la Ley General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante 2025 no establecen multas, castigos administrativos ni sanciones para las personas que aún no hayan tramitado la CURP Biométrica.

Por ello, especialistas recomiendan consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y verificar cualquier versión que circule en redes sociales, ya que gran parte de la confusión sobre este nuevo documento se ha originado por interpretaciones erróneas de los cambios legislativos aprobados en los últimos meses.

TG