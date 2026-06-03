Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

