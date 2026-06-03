Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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