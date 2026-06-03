Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se informó, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México