Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 3 de junio determina que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

