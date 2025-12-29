Frente frío 25 provocará caída de nieve en estos estados de México

El avance del frente frío número 25 sobre la costa del Golfo de México generará precipitaciones de gran intensidad, un evento de norte de carácter severo y un descenso significativo de las temperaturas en las regiones noreste, oriente y sureste del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia, adscrita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anticipa lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En el caso de Veracruz, las precipitaciones se concentrarán en zonas como la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, mientras que en Puebla afectarán principalmente a la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en áreas de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. A ello se suman lluvias fuertes en Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en diversas entidades del norte y occidente del país.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN detalló que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal provocará un evento de norte intenso, con rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, las cuales se extenderán gradualmente hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En consecuencia, se espera oleaje elevado de 3 a 5 metros en el Golfo de México y de hasta 4 metros en el Tehuantepec.

También se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte y centro del país, con riesgo de caída de árboles y estructuras publicitarias, por lo que se recomienda extremar precauciones.

El ambiente será marcadamente frío, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como heladas en regiones serranas del norte, centro y oriente del país.

No se descarta la presencia de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, además de las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En Coahuila, existe la posibilidad de lluvia engelante.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratados, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

