Clara Brugada presenta la campaña de separación de basura 'Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar'

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este lunes en un evento público en la alcaldía Azcapotzalco, la campaña preventiva de Separación de Residuos Sólidos, “Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”, en la que a partir del 1 de enero de 2026 la basura deberá separarse obligatoriamente en orgánicos, reciclables y no reciclables.

Brugada considera esta como una de las campañas medioambientales más importantes en la CDMX con la que se tiene el fin de impulsar el reciclaje. Y que el objetivo es que, rumbo a 2030, al menos la mitad de los residuos que se generan diariamente en la ciudad puedan transformarse o reutilizarse, principalmente mediante la producción de composta y el reciclaje de materiales inorgánicos con valor comercial.

Pues detalló que en la capital mexicana se generan alrededor de ocho mil 500 toneladas de residuos al día, de los cuales el 56 % son orgánicos, el 21 % reciclables y otro 21 % no reciclables, como pañales y residuos sanitarios. “De toda la basura que se produce en casa, el 75 % se puede transformar o recuperar. Y ése es el gran objetivo que tenemos (…) Cada persona produce cerca de un kilogramo de residuos diarios, lo que coloca a la capital como el segundo estado del país con mayor generación de desechos.” enfatizó Clara.

Por lo tanto, resaltó la importancia de separar la basura desde el origen, es decir, desde los hogares; para mantener la separación en los camiones recolectores y en las estaciones de transferencia, con el fin de evitar que los residuos se mezclen y pierdan su valor.

Para ello, anunció la distribución de tres contenedores por vivienda y el arranque de una campaña casa por casa, que comenzará en la alcaldía Azcapotzalco y se extenderá al resto de la ciudad.

¿Cómo será la separación de basura en 2026?

El director General de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, Roberto Alejandro Castillo Cruz, explicó que la basura será separada en tres categorías y cada una se debe depositar en contenedores de colores distintos: los orgánicos les corresponde el color verde, a los reciclables el color gris, y los no reciclables el color naranja. Además se establecieron días específicos para la recolección.

Los residuos orgánicos deberán entregarse martes, jueves y sábado

Los reciclables y no reciclables se recogerán lunes, miércoles, viernes y domingo, en bolsas separadas

Finalmente, Brugada informó que su Administración invertirá en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de residuos, incluida la entrega de 50 nuevos camiones de limpia y la ampliación de plantas de composta, sumado a la construcción de dos nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos.

