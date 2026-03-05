Jueves, 05 de Marzo 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 5 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

