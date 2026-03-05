Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 5 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan