La funcionaria de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban, fue asesinada la mañana de este jueves mientras salía de su domicilio.

De acuerdo con medios locales, la víctima, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del partido gobernante Morena, fue atacada por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta y que abrieron fuego contra ella al momento de que abandonaba su casa.

La Fiscalía estatal informó que el cuerpo fue hallado sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad vecina de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec.

"Personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso", señaló el comunicado del Ministerio Público, que ya inició las investigaciones correspondientes.

Guadalupe Urban se desempeñaba como representante ciudadana municipal de Parques y Jardines y formaba parte de la administración local para el periodo 2025-2027. El Ayuntamiento expresó su consternación en redes sociales:

"Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto no debe quedar impune".

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México lamentó “el fallecimiento de nuestra amiga y compañera”.

Este crimen se suma al de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca, ocurrido tres días antes.

El Partido Verde Ecologista de México lamenta profundamente la muerte de Guadalupe Urban Ceballos, regidora en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, e integrante de este instituto político.



Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres… pic.twitter.com/Y1n7QIhbgG— Partido Verde (@partidoverdemex) November 6, 2025

Además, ocurre tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde municipal de Uruapan, Michoacán, en el oeste del país, tras un evento público del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, el cual ha generado una fuerte indignación en el país y el Estado , donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.

