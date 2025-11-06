La mañana de este jueves 6 de noviembre, el peso mexicano comenzó ganando ante el dólar estadounidense, pues registra una tendencia a la apreciación, según datos de Bloomberg. De acuerdo con el sitio especializado en información financiera, esta jornada estará marcada por la decisión del Banco de México (Banxico) respecto a la tasa de interés.

A las 6:45, hora Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 18.5655 pesos por unidad, lo que se traduce en una apreciación de 0.18 por ciento.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.5947 por dólar.

Analistas de Monex indicaron que la moneda mexicana ha resultado favorecida por el retroceso del dólar, tras la publicación de los datos de empleo del informe Challenger.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.20 Banco Azteca 16.70 19.04 Banorte 17.50 19.05 BBVA 17.74 18.87 Banamex 18.01 19.08 Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



