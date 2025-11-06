Jueves, 06 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso GANA ante el dólar a la espera del anuncio sobre tasa de interés

El peso mexicano ha sido favorecido por el retroceso del dólar, mientras, a nivel local, se espera la reunión de política monetaria de Banxico

Por: El Informador

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso en los principales bancos de México este jueves 6 de noviembre de 2025. ESPECIAL

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso en los principales bancos de México este jueves 6 de noviembre de 2025. ESPECIAL

La mañana de este jueves 6 de noviembre, el peso mexicano comenzó ganando ante el dólar estadounidense, pues registra una tendencia a la apreciación, según datos de Bloomberg. De acuerdo con el sitio especializado en información financiera, esta jornada estará marcada por la decisión del Banco de México (Banxico) respecto a la tasa de interés.

A las 6:45, hora Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 18.5655 pesos por unidad, lo que se traduce en una apreciación de 0.18 por ciento.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.5947 por dólar.

Analistas de Monex indicaron que la moneda mexicana ha resultado favorecida por el retroceso del dólar, tras la publicación de los datos de empleo del informe Challenger.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo pagan a las que recibieron tarjeta en octubre y noviembre?

Tipo de cambio del dólar a peso hoy JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.70 19.20
Banco Azteca 16.70 19.04
Banorte 17.50 19.05
BBVA 17.74 18.87
Banamex 18.01 19.08
Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg.

Lee también: Pensión Mujeres Bienestar: Calendario de pagos COMPLETO de noviembre 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones