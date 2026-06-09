A solo unos días del inicio de la Copa del Mundo en Ciudad de México, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad con el objetivo de impedir posibles acciones del crimen organizado y proteger a los asistentes a los eventos masivos. Sin embargo, la principal preocupación del gobierno no está centrada en la delincuencia, sino en las manifestaciones que podrían afectar el arranque del torneo y generar complicaciones en la movilidad.

Las protestas previstas mantienen en alerta a las autoridades, ya que existe el temor de que ocasionen disturbios o dificulten el traslado de miles de aficionados durante la inauguración del que será el Mundial más grande organizado hasta ahora.

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Desplegarán más de 100 mil soldados

Para hacer frente a cualquier eventualidad, se contempla el despliegue de más de 100 mil elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y distintas corporaciones policiales en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otros importantes destinos turísticos del país. No obstante, hasta el martes la presencia de estos efectivos seguía siendo poco visible, incluso en zonas estratégicas como los aeropuertos.

Lo que sí era evidente era la sucesión de vallas metálicas que protegen comercios y edificios y el desafío que supone caminar por calles bloqueadas por tiendas de campaña de manifestantes o por policías antidisturbios que controlan gran parte de los accesos al Zócalo, la plaza donde está el palacio presidencial y que desde el jueves alojará el festival futbolero más grande del país frente a una inmensa pantalla, así como los alrededores del Estadio Azteca.

La policía capitalina intensificó los controles en las principales vías de entrada a la ciudad y decomisó pequeños explosivos caseros en autobuses de manifestantes mientras las protestas, desde las sindicales a las de familiares de desaparecidos, amenazan con bloquear la ciudad.

"La inauguración está garantizada, no hay problema", dijo el martes la presidenta Claudia Sheinbaum. "El Mundial se va a disfrutar".

El evento supone un desafío de seguridad sin precedentes para la FIFA y los tres países coanfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, pero México tiene un reto añadido: demostrar que puede evitar que se repitan situaciones de violencia como la que siguió a la muerte del líder del Cártel de Nueva Generación en febrero o el inusual tiroteo en las pirámides de Teotihuacán de abril.

"Tiene que haber una estrategia muy puntual para no dejar de proteger algunas zonas (de alta actividad del crimen organizado)... y que haya seguridad en el entorno de la fiesta futbolera", dijo Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara.

Tanto el Gobierno Federal como los estatales aseguran que ese equilibrio se va a conseguir con el despliegue de efectivos y el uso de avanzada tecnología.

Pero algunos pobladores no lo ven así. "Para los turistas no es tan inseguro porque a ellos sí los están blindando, es más (peligroso) para los locales, que andamos por zonas de riesgo", se lamentó Karina Rabago, vecina de la capital de Jalisco.

Los cárteles podrían ser un riesgo mucho menor del imaginado desde fuera de México

En los últimos días han corrido mensajes en redes sociales en los que supuestos criminales piden no afectar el Mundial. Estos pronunciamientos no pueden verificarse, pero según Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano —una ONG mexicana que aborda temas de seguridad—, tienen una lógica criminal: si un extranjero es secuestrado o desaparecido "el Estado mexicano estaría obligado por la presión internacional a hacer algo y hacer algo es poner en riesgo la estabilidad de un grupo delictivo".

Sin embargo, Rivas enfatizó que hacer creer que la situación con los cárteles está bajo control puede generar una falsa sensación de seguridad y que algunos visitantes tomen riesgos evitables, como adentrarse en barrios o ciudades peligrosos, comprar droga o contratar servicios sexuales gestionados por criminales.

La fiscalía federal abrió un micrositio que indica cómo y dónde denunciar delitos y las prohibiciones que rigen en el país — como la de portar armas—, pero a juicio de Rivas falta informar, por ejemplo, de prácticas con la que se puede encontrar un turista como los secuestros virtuales o la corrupción policial.

Equipos anti-drones, redes de cámaras de vigilancia, grupos especiales de gestión de multitudes y patrullas militares y policiales operarán durante los 39 días del Mundial en los estadios, festivales de aficionados, aeropuertos, sedes de las selecciones nacionales y otras instalaciones estratégicas en coordinación con FIFA, que es la que se hace cargo de la seguridad dentro de los estadios. Su presidente, Gianni Infantino, dijo en febrero tener "absoluta confianza" en México.

Parte de ese despliegue ya se vio en Tijuana, la violenta ciudad fronteriza con California reconvertida en lugar de acogida de la selección de Irán, cuya participación en el Mundial se complicó por la guerra con Estados Unidos. Sus futbolistas firmaban estos días autógrafos custodiados por la Guardia Nacional.

Desde la ciudad de Monterrey —la sede más cercana a la frontera estadounidense— el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se jactó del entrenamiento que brindó el servicio secreto estadounidense, Israel y la policía británica.

El de Jalisco, Pablo Lemus, presumió vehículos tácticos blindados de última generación y ambos estados dijeron que cuentan con perros-robot con reconocimiento facial de personas buscadas y que pueden desactivar explosivos, entre otras capacidades.

Mientras tanto en Ciudad de México —una zona con el riesgo añadido de los sismos— la alcaldesa Clara Brugada intenta garantizar la movilidad mientras el gobierno federal suspendió por decreto todas la actividades administrativas públicas y privadas no esenciales durante el día de la inauguración.

Además, alentó el uso del transporte público y de bicicletas para evitar que los aficionados queden varados por las protestas, los bloqueos o incluso las lluvias.

Los simpatizantes no parecen preocupados y muchos visitan el emblemático estadio Azteca para sacarse fotos con la camiseta de su selección pese a los enormes charcos en algunas de sus puertas.

"Es una locura", dijo Natividad Membrillo, una trabajadora que vive junto al estadio. "Toda la movilidad está afectada", indicó. "Y sí hay más seguridad, pero no se dan abasto".

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