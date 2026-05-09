INAPAM y Farmacias Similares: así puedes recibir 10% de descuento en medicamentos

Con la llegada de mayo y las celebraciones por el Día de las Madres, muchas familias en México buscan opciones para ahorrar en medicamentos y servicios básicos. En este contexto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recordó que mantiene un convenio con Farmacias Similares que permite a los beneficiarios acceder a descuentos de hasta el 10% en medicamentos seleccionados.

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El INAPAM es una institución pública encargada de impulsar programas y beneficios dirigidos a personas adultas mayores, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar su bienestar e integración social. Uno de los apoyos más utilizados es la tarjeta INAPAM, documento que permite obtener descuentos en distintos establecimientos y servicios en todo México.

Descuento de INAPAM en Farmacias Similares durante mayo 2026

Como parte de los beneficios vigentes este mes de mayo de 2026, Farmacias Similares informó que las personas afiliadas al INAPAM pueden recibir un descuento del 10% en medicamentos genéricos y de patente en sucursales participantes.

Para acceder a la promoción, es necesario acudir directamente a una farmacia participante y presentar la credencial INAPAM física, vigente y en buen estado. La cadena aclaró que no se aceptan fotografías, copias o impresiones del documento, por lo que recomienda portar siempre la credencial original.

Aunque Farmacias Similares tiene presencia en gran parte del país, n o todas las sucursales participan en este beneficio , por lo que se recomienda verificar previamente cuáles establecimientos aplican el descuento.

¿Cómo consultar las sucursales de Farmacias Similares con descuento INAPAM?

Las personas interesadas pueden consultar el listado oficial de sucursales participantes por Estado a través del directorio publicado por el Gobierno de México. Puedes revisarlo en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048792/Salud_2026.pdf

Además del convenio con Farmacias Similares, la tarjeta INAPAM ofrece descuentos y promociones en distintos servicios enfocados en el bienestar social, integral y personal de las personas mayores de 60 años.

Otros descuentos que ofrece la tarjeta INAPAM en México

La credencial INAPAM continúa siendo uno de los apoyos más utilizados por adultos mayores en México, ya que permite reducir gastos cotidianos en áreas relacionadas con salud, alimentación, movilidad, vestido, calzado y entretenimiento.

Con este tipo de convenios, el instituto busca facilitar el acceso de las personas adultas mayores a productos y servicios esenciales, especialmente en temporadas como mayo, cuando aumentan algunos gastos familiares y de salud.

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