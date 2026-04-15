INAPAM y Suburbia ofrecen el mejor beneficio para adultos mayores en abril 2026

En abril de 2026, las personas adultas mayores en México siguen accediendo a descuentos en una amplia gama de productos y servicios mediante la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un documento oficial que facilita rebajas en miles de establecimientos del país. Entre los beneficios más atractivos destacan los que aplican en tiendas de ropa, con la participación de cadenas comerciales como Suburbia.

Estos apoyos forman parte de una estrategia del Gobierno de México enfocada en fortalecer la economía de la población de 60 años y más, quienes pueden tramitar la credencial de manera gratuita. A través del Directorio de Beneficios del INAPAM, los usuarios pueden consultar los diferentes accesos a precios preferenciales en sectores clave como alimentación, salud, transporte, así como en rubros de vestido y hogar, donde diversas empresas se suman para ofrecer promociones dirigidas a este sector.

Para este mes de abril de 2026, el INAPAM y la tienda departamental Suburbia han confirmado uno de los mejores beneficios para los adultos mayores en todo el territorio nacional, otorgando un descuento directo del 5% en sus compras. Esta alianza tiene el propósito de apoyar la economía de las personas mayores de 60 años, permitiéndoles adquirir ropa, calzado y accesorios a precios más accesibles en cualquiera de las sucursales físicas de la cadena durante toda la temporada primaveral.

¿Cómo funciona el descuento de Suburbia para adultos mayores?

De acuerdo con las reglas de operación del Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, el descuento del 5% en Suburbia aplica exclusivamente en mercancía de precio regular dentro de los departamentos de ropa, calzado y hogar. Es importante que los consumidores tomen en cuenta que esta rebaja se realiza sobre el consumo individual del titular de la tarjeta y, por lo general, no es acumulable con otras promociones, rebajas de temporada o descuentos especiales que la tienda ofrezca al público en general.

Para hacer válida esta promoción, el proceso es sumamente sencillo y no requiere de ningún registro previo en plataformas digitales. Los adultos mayores únicamente deben acudir a su sucursal de Suburbia más cercana, elegir los artículos de su preferencia y, al momento de llegar a la zona de cajas para realizar el pago, presentar su credencial vigente del INAPAM al cajero, quien aplicará la reducción del costo de manera automática antes de finalizar la transacción.

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM

Aquellas personas que ya cumplieron los 60 años y aún no cuentan con este documento oficial, pueden tramitarlo de forma gratuita en los módulos de atención del instituto distribuidos en los 32 estados de la República. Los requisitos indispensables incluyen:

Presentar una identificación oficial vigente (como la credencial del INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Dos fotografías tamaño infantil.

Aprovechar este beneficio durante el mes de abril resulta ideal para quienes buscan renovar su guardarropa ante el cambio de clima o para aquellos que desean anticipar las compras de regalos para fechas especiales que se aproximan, como el Día de las Madres. Al incluir la ropa y el calzado dentro de los rubros con descuento, se garantiza que los adultos mayores mantengan su capacidad de compra en artículos que son esenciales para su bienestar y dignidad personal.

La exitosa alianza entre el INAPAM y Suburbia reafirma el fuerte compromiso de ambas instituciones por fomentar la inclusión económica y el bienestar integral de las personas de la tercera edad en México.

Se recomienda ampliamente a todos los beneficiarios consultar el Directorio de Beneficios oficial en la página web del Gobierno de México para conocer la lista completa de sucursales participantes , resolver cualquier duda y descubrir otros establecimientos que también ofrecen excelentes promociones durante este 2026.

YC