Sábado, 09 de Mayo 2026

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Encapuchados protagonizan balacera en Tepito; hay dos muertos y dos heridos

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, en la colonia Morelos

Por: SUN .

Luego del ataque directo, los responsables se dieron a la fuga y hasta ahora no han sido capturados. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Luego del ataque directo, los responsables se dieron a la fuga y hasta ahora no han sido capturados. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Dos encapuchados balearon a varias personas que se encontraban en calles de Tepito, dejando un saldo de al menos dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Los hechos se registraron la tarde de este sábado 09 de mayo del 2026 en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, en la colonia Morelos.

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De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos; luego de la agresión, cuerpos de emergencia y policías de la SSC acudieron al lugar para atender a las víctimas y recabar evidencias

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39 perdieron la vida.

     

Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa para luego darse a la fuga.

La SSC detalló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

JM

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