Inapam y Bodega Aurrera anuncian descuentos especiales para adultos mayores en 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la cadena de supermercados Bodega Aurrera cuentan con un convenio que busca apoyar la economía de las personas adultas mayores que tienen su tarjeta Inapam vigente. Gracias a este acuerdo, es posible acceder a descuentos especiales en productos de en todas las sucursales del país.

La tarjeta Inapam es una credencial oficial que se entrega a las personas de 60 años o más y les permite obtener distintos beneficios, como descuentos, apoyos y acceso a programas sociales pensados para mejorar su calidad de vida y facilitar su día a día.

Uno de los beneficios más útiles es el descuento que ofrece Bodega Aurrera en el área de farmacia. Durante los primeros 10 días de cada mes, las personas que presenten su tarjeta Inapam pueden recibir un 7% de descuento en estos productos. Después de ese periodo, el beneficio continúa vigente con un descuento del 5% durante el resto del mes.

Para aprovechar esta promoción, únicamente es necesario solicitar el descuento al momento de pagar en caja y mostrar la tarjeta Inapam en buen estado, con la información claramente visible. Es importante considerar que este beneficio no es acumulable con otras promociones y está disponible solo para las personas que cuentan con esta credencial.

Otras farmacias que también tienen descuento con Inapam:

Farmacias Sam’s Club: proporciona un descuento del 5% en la compra de medicamentos para adultos mayores.

proporciona un descuento del 5% en la compra de medicamentos para adultos mayores. Farmacias San Pablo: 5–7% de descuento.

5–7% de descuento. Farmacias Similares: 10% de descuento.

10% de descuento. Farmacias Walmart: 5-7% de descuento.

Además de este descuento, la tarjeta Inapam ofrece muchas otras ventajas en diferentes establecimientos y servicios, como transporte, salud, alimentación y recreación. Si deseas conocer todos los beneficios disponibles, puedes consultar el Directorio de Beneficios en la página oficial del Inapam en https://www.gob.mx/inapam.

