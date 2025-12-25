INAPAM: Requisitos para obtener descuentos en el predial en enero 2026

En México, las personas de 60 años y más pueden tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un documento que les permite acceder a diversos beneficios y descuentos en todo el país, entre ellos reducciones significativas en el pago del impuesto predial.

Uno de los apoyos más relevantes es el descuento que puede ir del 15 al 50 por ciento en el pago del predial, dependiendo de la entidad federativa y del municipio. Esta medida busca aliviar la carga económica de los adultos mayores, un sector considerado vulnerable y que requiere mayores apoyos para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con las autoridades federales, la credencial Inapam ofrece tarifas preferenciales en rubros como salud, alimentación, educación, transporte y servicios básicos. E n el caso del predial, el beneficio no es uniforme en todo el país, ya que cada gobierno estatal y municipal define si lo aplica, bajo qué condiciones y con qué porcentaje.

Actualmente, varias entidades mantienen un descuento de hasta 50 por ciento en el pago del predial y, en algunos casos, también en servicios como el agua. Entre los estados donde se contempla este beneficio se encuentran Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

No obstante, el apoyo no aplica en todos los municipios, por lo que se recomienda consultar el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025, disponible en el portal oficial del Gobierno de México: https://www.gob.mx/inapam.

¿Cómo acceder al descuento?

El trámite varía según el estado o municipio, pero generalmente se solicita presentar en original y copia la credencial Inapam, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la boleta del predial a nombre del solicitante.

Las personas interesadas deben acudir a la Tesorería, Secretaría de Finanzas local o a un módulo del DIF municipal, donde deberán llenar una solicitud para que se aplique el descuento y posteriormente realizar el pago con la reducción correspondiente.

