El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece múltiples beneficios en salud, transporte, cultura y alimentación a quienes tienen 60 años o más y cuentan con una tarjeta emitida por el organismo. Pero ¿Qué se requiere para tramitarla?Tramitarla es un procedimiento sencillo que solo exige reunir ciertos documentos y acudir al módulo más cercano.Aquí encontrarás una explicación clara, detallada y con pasos precisos para completar el trámite sin contratiempos.Para iniciar el trámite se requiere:Estos documentos permiten confirmar identidad, edad y residencia, lo que agiliza la entrega inmediata de la credencial.Se aceptan INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local. Cualquiera de estos documentos facilita la validación de datos sin necesidad de trámites adicionales.Se requiere la CURP actualizada y un número telefónico. Este registro ayuda a comunicar cualquier eventualidad relacionada con la salud o seguridad de la persona adulta mayor.La Secretaría de Bienestar dispone de módulos en todo el país. El trámite se realiza de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita.Cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que es recomendable verificar directamente la información local antes de acudir.El procedimiento es directo:Este proceso permite que las personas mayores accedan rápidamente a los beneficios sin esperas prolongadas.