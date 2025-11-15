El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece múltiples beneficios en salud, transporte, cultura y alimentación a quienes tienen 60 años o más y cuentan con una tarjeta emitida por el organismo. Pero ¿Qué se requiere para tramitarla?

Tramitarla es un procedimiento sencillo que solo exige reunir ciertos documentos y acudir al módulo más cercano.

Aquí encontrarás una explicación clara, detallada y con pasos precisos para completar el trámite sin contratiempos.

¿Qué documentos debe presentar una persona adulta mayor?

Para iniciar el trámite se requiere:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Una fotografía tamaño infantil

Estos documentos permiten confirmar identidad, edad y residencia, lo que agiliza la entrega inmediata de la credencial.

¿Qué opciones de identificación son válidas?

Se aceptan INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local . Cualquiera de estos documentos facilita la validación de datos sin necesidad de trámites adicionales.

¿Qué se solicita para la persona de contacto de emergencia?

Se requiere la CURP actualizada y un número telefónico. Este registro ayuda a comunicar cualquier eventualidad relacionada con la salud o seguridad de la persona adulta mayor.

¿Cómo ubicar el módulo de Bienestar más cercano?

La Secretaría de Bienestar dispone de módulos en todo el país. El trámite se realiza de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita.

Cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que es recomendable verificar directamente la información local antes de acudir.

¿Cómo es el proceso de trámite en el módulo?

El procedimiento es directo:

Reúne los documentos requeridos Acude al Módulo de Bienestar más cercano Entrega la documentación al personal Recibe tu tarjeta INAPAM en el momento

Este proceso permite que las personas mayores accedan rápidamente a los beneficios sin esperas prolongadas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA