En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) los termómetros registrarán un ligero aumento, en comparación a días pasados, aunque las noches y las mañanas seguirán siendo frescas. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este día espera para la región Pacífico Centro, cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Meteored prevé hoy para Guadalajara cielo soleado la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 19 °C y por la tarde en torno a los 28 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 22 °C. Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 13 km/h.

¿A qué hora hará más frío en Guadalajara HOY?

08:00 AM 11 °C 09:00 AM 16 °C 09:00 PM 19 °C 10:00 PM 18 °C 11:00 PM 17 °C 12:00 AM 16 °C

Las temperaturas mínimas que espera Guadalajara no serán tan bajas este día como en previos. De hecho, las temperaturas tendrán un ligero incremento a partir de la próxima semana. Este sábado, será más fresco durante la noche y al amanecer.

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

Se prevé el ingreso de un nuevo frente frío núm. 14 al noroeste del país, se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro), lluvias fuertes en Sonora (noroeste) y chubascos en Baja California Sur. Se pronostica un descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 70 km/h en el noroeste del México. Asimismo, existirán condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve durante la tarde y noche de este día en las sierras del norte de Baja California.

Pronóstico para el domingo 16 de noviembre

Para este día, se pronostica que el frente frío núm. 14 se extenderá en los estados del norte del país, mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos en zonas de Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. También, se pronostican fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Sonora y Chihuahua y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Además, persistirá el ambiente de gélido a muy frío en estados del noroeste de la República Mexicana. Se espera que el frente frío se desplace hacia el sur de Estados Unidos, y deje de afectar al territorio mexicano.

OA