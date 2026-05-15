INAPAM: confirma qué adultos mayores recibirán aguinaldo y utilidades desde mayo 2026

Para miles de adultos mayores en México, cumplir 60 años ya no significa salir del mundo laboral. En 2026, la credencial del INAPAM se ha convertido en una puerta para encontrar empleos formales con prestaciones como aguinaldo, vacaciones y hasta reparto de utilidades.

Cada vez más personas mayores buscan mantenerse activas después de los 60 años, ya sea por necesidad económica, desarrollo personal o simplemente para continuar participando en el entorno laboral.

En este escenario, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido como INAPAM, ha fortalecido uno de sus programas más buscados: la Vinculación Productiva.

Este esquema conecta a adultos mayores con empresas interesadas en contratar personal con experiencia, conocimientos y habilidades acumuladas durante años de trabajo. Aunque el INAPAM es ampliamente conocido por sus descuentos en transporte, farmacias o servicios, muchos beneficiarios desconocen que también funciona como un puente hacia empleos formales.

Y eso ha generado un creciente interés en mayo de 2026, especialmente entre personas que buscan ingresos adicionales o estabilidad laboral después del retiro.

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Qué es la Vinculación Productiva del INAPAM

El programa de Vinculación Productiva es una iniciativa mediante la cual el INAPAM establece acuerdos con empresas privadas de distintos sectores para promover la contratación de personas mayores de 60 años.

Las vacantes pueden encontrarse en áreas como:

Atención al cliente.

Comercio.

Ventas.

Servicios administrativos.

Capacitación interna.

Asesorías.

Actividades operativas.

Muchas empresas participantes valoran la experiencia laboral y el trato profesional de los adultos mayores, especialmente en puestos donde la atención al público y la estabilidad son importantes. En algunos casos, las oportunidades laborales son de tiempo completo, aunque también existen esquemas de medio turno, asesorías o proyectos temporales.

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario por cada año trabajado. En el caso del reparto de utilidades, este beneficio depende de que la empresa genere ganancias y cumpla con los requisitos legales correspondientes.

Especialistas recuerdan que los adultos mayores contratados formalmente tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador en México.

No todas las vacantes incluyen prestaciones

Sin embargo, expertos recomiendan revisar cuidadosamente el tipo de contratación antes de aceptar una vacante. Algunos empleos pueden manejarse bajo esquemas por honorarios, contratos eventuales o trabajos temporales, modalidades que no siempre incluyen todas las prestaciones contempladas por la ley.

Especialistas en envejecimiento laboral señalan que muchas empresas han comenzado a reconocer ventajas importantes en la contratación de adultos mayores, como la experiencia, responsabilidad y menor rotación de personal.

El crecimiento de programas como Vinculación Productiva refleja cómo el mercado laboral en México comienza a adaptarse al envejecimiento de la población y al interés de miles de personas mayores por seguir activas.

Y mientras muchos ven la jubilación como el final de la vida laboral, para otros adultos mayores el INAPAM representa una nueva oportunidad para mantenerse productivos, generar ingresos y continuar participando en la vida económica del país.

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