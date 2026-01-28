INAPAM y Flexi ofrecen descuento en calzado para adultos mayores

Las personas beneficiarias que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a descuentos, beneficios y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos y servicios en toda la República , como parte de una estrategia para garantizar una vida digna.

Entre los beneficios más destacados se encuentra un 10% de descuento en la compra de calzado de la marca Flexi en sucursales participantes.

Te puede interesar: INAPAM y Sam's Club amplían descuentos para adultos mayores con credencial

Para obtener el descuento, las personas adultas mayores deben presentar su credencial INAPAM en buen estado y con datos legibles , además de informar previamente a un colaborador que desean hacer válido el beneficio.

Es importante señalar que esta promoción no está disponible en todas las tiendas Flexi, por lo que se recomienda confirmar con el personal del establecimiento o consultar el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM para ubicar la sucursal más cercana con la promoción activa. El directorio puede revisarse en: https://www.gob.mx/inapam.

El descuento no es acumulable con otras promociones y solo es válido para compras realizadas por la persona beneficiaria.

No obstante, Flexi no es la única zapatería que ofrece descuentos con la tarjeta INAPAM. Con la reciente actualización del programa, el instituto incorporó nuevos comercios con beneficios similares.

¿Qué otras zapaterías ofrecen descuento con INAPAM?

En el caso de cadenas grandes, los descuentos pueden estar disponibles en varios estados; sin embargo, los negocios pequeños suelen aplicar las promociones únicamente a nivel local.

Algunas zapaterías con descuentos INAPAM son:

Zapatería Speed San José de los Cedros | Ciudad de México: 10% de descuento.

Zapatería Soria – María Sara Álvarez Pedraza | Ciudad de México: 5% de descuento.

Zapatería 2 Hermanos | Jalisco y otros estados: descuentos a partir del 5%.

Zapatería Moca | Jalisco: 15% de descuento.

Zapatería y Novedades Liliana | Veracruz: descuentos del 3% al 5%.

Zapatería Tania | Veracruz: 20% de descuento en calzado de piel y 30% en calzado de hule.

También puedes leer: INAPAM y Soriana mantienen descuentos especiales para adultos mayores con credencial

Además de zapaterías, las personas mayores de 60 años que cuentan con la tarjeta INAPAM pueden acceder a descuentos en otros rubros como transporte, alimentos, productos y servicios básicos, medicamentos, actividades recreativas, aerolíneas, agencias de viaje y más.

La tarjeta INAPAM continúa siendo una herramienta clave para apoyar la economía de las personas adultas mayores, ya que les permite acceder a descuentos en bienes y servicios esenciales, mejorando su calidad de vida y su acceso a opciones más accesibles en todo el país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP