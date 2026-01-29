Como parte de un programa orientado a regularizar los vehículos que circulan en el Estado de México, las autoridades estatales pusieron en marcha la campaña “Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales”, una herramienta diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los conductores.

Durante los primeros días de 2026, el Gobierno del Estado de México informó que las y los mexiquenses podrán acceder al subsidio total del pago de la tenencia; no obstante, para obtener este beneficio se establecieron ciertos requisitos clave, entre ellos un límite en el valor del vehículo.

¿Cuál es el límite del valor de un auto para acceder al subsidio de la tenencia?

Según la información de la Secretaría de Finanzas del Edomex, los autos con un valor de hasta $638 mil pesos (IVA incluido) pueden acceder al subsidio total de la tenencia vehicular.

En el caso de las motos, el valor es de $250 mil (IVA incluido). Hay que recordar que en años anteriores este beneficio sólo aplicaba en unidades de bajo costo.

El programa de subsidio a la tenencia comenzó el pasado 1 de enero y estará vigente hasta el próximo 6 de abril de 2026.

Y otro dato que debes considerar es que el subsidio será del 100% para los autos que respeten el monto y cuyas placas hayan sido expedidas en 2021 y posteriores; mientras que para las placas expedidas en 2020 sólo aplicará con el 50%.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio total de la tenencia?

Si ya cuentas con un auto o moto que cumpla con el valor establecido en el programa, debes asegurarte de cumplir con lo siguiente:

Pagar el refrendo: Para autos es de $990 y para motos de $731.

Ser persona física y residir en el Estado de México.

Que tu vehículo esté inscrito en el Registro Estatal de Vehículos.

No tener adeudos de obligaciones fiscales; en caso de tenerlos, tienes que regularizarlos.

Los interesados en el beneficio pueden generar su formato de pago a través del Portal de Servicios al Contribuyente, disponible en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

El paso se hace en línea o en los más de 5 mil puntos autorizados que incluyen bancos, farmacias y tiendas de conveniencia.

¿Qué beneficios se obtienen con el reemplacamiento 2026 en Edomex?

Con el objetivo de atraer a las personas que cuenten con motos o autos emplacados en otros estados, el Gobierno del Edomex informó que, por primera vez, quienes realicen el reemplacamiento también podrán disfrutar beneficios como:

Subsidio del 100% en la Tenencia 2026.

Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Además, los contribuyentes que realicen el reemplacamiento entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, accederán a beneficios fiscales dependiendo del año de expedición de sus placas:

Placas 2021 y posteriores: Condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 o años anteriores, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026.

Condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 o años anteriores, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026. Placas 2020 y anteriores: Condonación total de adeudos de 2021, 2022 y 2023 al realizar el reemplacamiento.

