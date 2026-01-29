ECO Live, la empresa encargada de la organización de Axe Ceremonia, se pronuncia, por primera vez, afirmando —a través de un comunicado— que asume la responsabilidad que le corresponde, conforme a los hechos y el fallecimiento de los reporteros gráficos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, por lo que asevera que, pondrá de su parte para que el proceso se lleve de forma oportuna.

Ahora que se ha dado a conocer que, tanto Ocesa como Seguridad Privada Lobo, empresas que formaron parte de la realización del festival, llevado a cabo el 5 de abril del año pasado, habían solicitado, cada una por separado, un amparo que las protegiese de ser imputadas por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio.

Fue la familia de Giles quien ha manifestado indignación en tanto la forma de proceder de ambas empresas ya que, estas buscaron ampararse dos días de que se conociera que habían sido imputadas, lo que sugiere que no existe ningún tipo de disposición a asumir la responsabilidad que tiene en cuanto al caso.

En ese tenor, ECO Live decidió publicar un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que aclara que, en su caso, busca que el caso se esclarezca con prontitud, por lo que expresó que la empresa adquirirá la responsabilidad que tenga que asumir conforme lo dicte la ley.

"Como organizadores del Festival ceremonia, hemos asumido y seguiremos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde por los hechos ocurridos el pasado 5 de abril".

De acuerdo con la empresa de entretenimiento, a diferencia de lo que se pudiera creer, debido a su hermetismo público sobre el caso, desde el inicio, han mostrado disposición y compromiso con el proceso; justificó que su silencio se ha debido al respeto que le merece tanto el proceso como el duelo de las familias de Berenice y Miguel Ángel.

"Desde el primer momento, hemos mantenido una cooperación constante, abierta y transparente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionado de forma oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación y sosteniendo el diálogo con las familias de las víctimas, decidimos mantener silencio público durante estos meses por respeto a ellas y al proceso de la investigación".

"Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo que armonice el deseo de las familias con lo establecido por la ley", ahonda el comunicado.

