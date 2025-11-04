Maiceros advierten cansancio y amenazan con nuevas protestas ante falta de diálogo

Después de acudir a San Lázaro para dialogar con diputadas y diputados federales, los productores de maíz expresaron su hartazgo ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Federal. Advirtieron que, ante el fin de las conversaciones, los movimientos agrícolas en cada Estado deberán definir por sí mismos las acciones a seguir.

"Ya nos cansamos de estar pidiendo tiempos, terminamos siendo los pendejos porque venimos a justificar posiciones de gente que no tiene ni la más mínima intención de ayudar, ni la más mínima sensibilidad de lo que está pasando en el campo mexicano, esto no es nada más Guanajuato, son 24 Estados de la República que estamos gritando y parece ser que estamos en un desierto, no hay eco, no hay respuesta", dijo Mauricio Pérez, representante de productores de Guanajuato y quien anunció su renuncia como vocero del Movimiento Agrícola Campesino.

"Ya lo que siga ya no nos corresponde a nosotros, creo que es momento de que el Gobierno adopte su papel, sobre todo el secretario de Agricultura que es quien tiene que dar la cara y quien tiene que resolver los problemas, por eso hicimos las mesas de trabajo, por eso hablamos, por eso pedimos y ya dijimos lo que teníamos que decir", agregó el agricultor guanajuatense.

Integrantes del Movimiento destacaron que se lograron algunos acuerdos para el campo en la Cámara de Diputados, pero hace una falta mesa de trabajo con la industria.

"Se pusieron en contacto con el doctor Julio Berdegué y debo de decirles que tenemos la misma situación de siempre: Quiere que le hagamos una carta, donde en esa carta le exponemos nuestra problemática a la industria y que la industria nos regresa otra carta. ¡Chingados, nosotros no somos ni carteros ni escribanos, ni nada, esas cartas eufemias salen sobrando, nosotros no vamos a hacer eso! Para eso tenemos un representante federal, hay un secretario de Estado que se llama Julio Berdegué y él tiene que hacer las gestiones necesarias", dijo.

Ante estas acciones, se prevén que regresen algunos bloqueos carreteros como en Guanajuato, después de que este lunes dejaron peajes libres y liberaron algunas carreteras.

Pérez acusó que no se ha visto una respuesta "fehaciente y tangible" para hablar con los industriales.

