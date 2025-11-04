Un hombre fue arrestado luego de acosar sexualmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un encuentro con simpatizantes realizado frente a Palacio Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo —identificado como Uriel— intentó besar y tocar a la mandataria cuando ella se acercó al público, minutos después, fue detenido por las autoridades capitalinas, la información fue confirmada y difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien publicó una fotografía del presunto agresor tras su aprehensión.

En las próximas horas, se espera que la Fiscalía de la Ciudad de México revele más detalles sobre su detención, la investigación en curso y la sanción que podría imponérsele.

DETENIDO el TIPO q TOCÓ y BESÓ a la PRESIDENTA

Se llama Uriel Rivera

Agentes de @SSPCMexico y @SSC_CDMX lo detuvieron hace unos minutos en la Zona Centro de la Ciudad.

Es el tipo q esta tarde se acercó y agredió a @Claudiashein

Según el Artículo 259 Bis del Código Penal Federal, toda persona que hostigue o acose con fines lascivos puede ser castigada con seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa, si el acto se considera abuso sexual agravado.

Por su parte, el Artículo 179 Bis del Código Penal de la Ciudad de México contempla penas de uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días para quienes realicen actos físicos o verbales no consentidos de manera reiterada.

La sanción final dependerá de la calificación jurídica del delito —ya sea acoso, hostigamiento o abuso sexual— y de si se determinan circunstancias agravantes, como el uso de fuerza o la posición de vulnerabilidad de la víctima, en algunas entidades del país, el acoso sexual callejero puede castigarse hasta con ocho años de prisión y 500 días de multa.

