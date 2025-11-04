Pensión ISSSTE: ¿Cuándo se paga la primera parte del aguinaldo?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer de manera oficial su Calendario de Pagos 2025 para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al Instituto.

De acuerdo con la programación, la primera parte del aguinaldo se depositará durante la primera quincena de noviembre , justo a tiempo para el Buen Fin 2025, que se llevará a cabo a mediados de ese mes. Esta medida permitirá que miles de beneficiarios puedan aprovechar las ofertas y adelantar sus compras navideñas con mayor tranquilidad económica.

El resto del aguinaldo y el pago correspondiente a diciembre se entregarán el 28 de noviembre , garantizando que las y los jubilados cuenten con sus recursos antes de las celebraciones decembrinas.

Además, el Calendario de Pagos 2025 establece el próximo depósito mensual de la pensión:

Diciembre: 28 de noviembre

El ISSSTE reitera su compromiso de garantizar los derechos y prestaciones de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del Instituto, que busca mejorar la atención y dar certeza económica a sus derechohabientes.

