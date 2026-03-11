Profeco revela cuál es el mejor horario para cargar gasolina

En un escenario donde el costo de la gasolina repercute directamente en la economía de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar el uso del combustible.

La dependencia ha detectado prácticas comunes en estaciones de servicio que podrían afectar a los consumidores si no se toman ciertas precauciones. Por ello, señala que factores como el momento del día en que se carga gasolina y la forma en que se solicita el despacho pueden influir tanto en el gasto final como en el rendimiento del vehículo.

Ante este panorama, la Profeco compartió algunos consejos prácticos para los automovilistas, los cuales pueden contribuir a un consumo más eficiente de combustible.

¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina?

La recomendación principal es abastecer combustible durante las horas más frescas del día , preferentemente por la mañana o al anochecer. Esto se debe a que las temperaturas más bajas reducen la evaporación de la gasolina, lo que permite que una mayor cantidad permanezca en el tanque por el mismo costo.

La densidad del combustible cambia con la temperatura, esto quiere decir que cuando el clima es más cálido, la gasolina tiende a expandirse, lo que puede traducirse en una menor energía por litro. Por esta razón, cargar gasolina temprano o por la noche puede favorecer una mayor eficiencia, además de contribuir a una combustión más adecuada y un mejor desempeño del automóvil.

Otra recomendación de la Profeco es pedir el combustible en litros y no por una cantidad de dinero. Solicitarlo de esta forma permite una medición más precisa y evita posibles diferencias que pueden surgir cuando se pide un monto en pesos, ya que en ese caso pueden presentarse redondeos o variaciones en el despacho.

Asimismo, la institución sugiere verificar que las bombas despachadoras estén correctamente calibradas. Los consumidores tienen derecho a solicitar el llamado “litro de prueba”, un procedimiento que permite confirmar que el equipo entrega la cantidad correcta de combustible. Si el personal de la estación se niega a realizar esta verificación, el caso puede reportarse ante la Profeco.

Para reforzar la vigilancia y apoyar a los usuarios, la dependencia también pone a disposición la aplicación gratuita “Litro x Litro”. Esta herramienta digital permite localizar las estaciones de servicio con los precios más bajos cercanos a la ubicación del conductor y también facilita reportar irregularidades.

Aplicar estas recomendaciones puede representar un ahorro importante a largo plazo y, al mismo tiempo, fomenta hábitos de consumo más responsables. Mantenerse informado y ejercer los derechos como consumidor contribuye además a promover condiciones más justas y transparentes en el mercado de combustibles.

YC