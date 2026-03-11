INAPAM: Así puedes comprar perfumes con descuento si eres adulto mayor

Como parte de las estrategias del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para reducir el impacto que tienen los gastos cotidianos en la vida de las personas de la tercera edad, el organismo sumó un nuevo convenio con la tienda de perfumes y aromas Fraiche para que los beneficiarios obtengan hasta un 20% de descuento en sus compras.

A través de la tarjeta INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a beneficios y descuentos exclusivos en diferentes partes del país, así como a programas integrales y capacitaciones que les ayudan a mantener una vida digna y autónoma.

Te puede interesar: INAPAM y Flexi anuncian descuento especial para adultos mayores durante marzo

Además de los descuentos en servicios o productos básicos, el INAPAM también contempla rebajas en otros ámbitos que, aunque no son indispensables, contribuyen al bienestar y disfrute de las personas mayores.

Uno de estos ejemplos es el descuento que se ofrece en Fraiche, una empresa mexicana especializada en la producción y venta de perfumes, esencias y productos de cuidado personal.

Con más de 35 años de trayectoria, Fraiche es reconocida por ofrecer precios accesibles; sin embargo, con la credencial INAPAM los beneficiarios podrán consentirse a costos aún más bajos.

¿Cómo funciona el descuento de Fraiche con INAPAM?

La tienda detalló que los adultos mayores que acudan a alguna de sus sucursales físicas participantes con su credencial vigente, en buen estado y con los datos legibles, recibirán un 20% de descuento en el total de su compra.

La promoción no está disponible en su sitio web, ya que es necesario mostrar la credencial al momento de pagar en tienda.

Asimismo, el descuento no es acumulable con otras promociones vigentes y solo aplica en establecimientos participantes. Las personas interesadas pueden consultar la sucursal más cercana a su domicilio en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf.

¿Qué otros lugares tienen descuento con INAPAM?

Además de Fraiche, los beneficios de la tarjeta INAPAM también permiten obtener descuentos en otras compañías reconocidas como Flexi, Farmacias Similares, Aeroméxico, Volaris, entre otras.

La credencial a barca rebajas en distintos ámbitos necesarios para mantener una buena calidad de vida, como transporte, salud, alimentación, vestido, hogar, servicios e incluso en algunos casos el pago del predial.

El trámite para obtener la credencial INAPAM es gratuito y únicamente se requiere haber cumplido 60 años y acudir a alguno de los módulos activos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP actualizada y certificada

Acta de nacimiento

Fotografía reciente tamaño infantil

Número telefónico de una persona de contacto

También puedes leer: INAPAM y Farmacias Similares lanzan descuento en medicamentos para adultos mayores

De esta manera, el INAPAM continúa ampliando su red de convenios con empresas y establecimientos en todo el país, con el objetivo de ofrecer más beneficios a los adultos mayores y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de descuentos y programas de apoyo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP