El Cártel Nueva Generación (CNG) opera en la región del Istmo de Tehuantepec desde el año 2023, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca; y su objetivo, era el control del Corredor Interoceánico.

Uno de los primeros registros de este grupo criminal en el estado es el del 18 de enero de 2023, cuando difundieron un video en que el anunciaron su llegada a los límites de Veracruz y Oaxaca. En la grabación aparecen seis hombres con armas largas quienes afirmaban que llegaban para "limpiar el terreno", y para amenazar a quienes usaban sus siglas para suplantarlos o hacerse pasar por ellos. En el video uno de los hombres se presentó como "El Comandante Sierra".

"Este comunicado es para toda la gente del Istmo, Palomares, Matías Romero, Jalapa del Marqués y todos sus alrededores, somos la fuerza con mente de suicida, somos Cártel Nueva Generación. Ya llegamos y no nos vamos, venimos a limpiar el terreno", dice en la grabación que circuló en redes sociales y en conversaciones o chat de aplicaciones de celular.

Exsecretario de seguridad confirmó presencia del CNG

El 6 de febrero de 2023, en conferencia de prensa, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Oaxaca, Iván García Álvarez, confirmó la presencia del CNG en la región del Istmo de Tehuantepec, y relacionó la violencia en esta zona del estado a este grupo de la delincuencia organizada.

Según el extitular de la seguridad pública en el estado, el objetivo era el control del Corredor Interoceánico por el flujo económico en la región.

De acuerdo con García Álvarez, en el estado de Oaxaca operan cuatro cárteles: el CNG en los límites de Oaxaca y Veracruz, así como en la zona de la Cuenca del Papaloapan; Guerreros Unidos en algunas zonas de la Costa; el Cártel de Sinaloa en los Valles Centrales y en la Costa; y en los límites de Oaxaca y Chiapas grupos de colombianos y venezolanos.

El 8 y 10 de abril de 2023 fueron encontrados restos humanos fueron hallados en Oaxaca junto con mensajes amenazantes firmados por parte del CNG.

García Álvarez informó en su momento también la presencia de este cártel en algunos municipios de la región Valles Centrales, como Santa Cruz Xoxocotlán, donde los homicidios los relacionó a una disputa con miembros del Cártel de Sinaloa.

Luego de la violencia generada por el CNG el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en localidades y municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ha sostenido que estos hechos fueron realizados por "pequeñas" células delictivas sociales y aseguró que sus vínculos con el Cártel Nueva Generación son recientes.

Después, sostuvo que la violencia fue generada por miembros del grupo delictivo local identificada como "Los Cromo".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

