La alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue atacada a balazos este martes mientras se desplazaba por una carretera federal. En el incidente perdió la vida su hijo, de acuerdo con información de autoridades estatales.

Hasta el momento, las instancias oficiales han descartado que se trate de un atentado directo contra la funcionaria o que el hecho esté relacionado con la reciente ola de violencia que se registra en el país.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la agresión ocurrida cerca del kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatlán, cuando la funcionaria y su hijo viajaban en una camioneta Jeep tras salir de Hermosillo (Sonora) con destino a Mazatlán (Sinaloa).

Según las primeras investigaciones, el ataque se habría originado tras un incidente vial cuando la camioneta Jeep intentó rebasar a otro automóvil que no lo impidió.

Posteriormente , ese mismo vehículo los alcanzó y abrió fuego contra la camioneta, explicó el fiscal.

Salas Chávez precisó que los disparos se concentraron en la parte frontal y en la puerta del conductor, lo que indica que la agresión fue dirigida contra el conductor del vehículo y no contra la alcaldesa.

"Hasta el momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora", afirmó.

El hijo de la alcaldesa murió por las heridas de bala en las piernas, presuntamente a causa de desangramiento, agregó el funcionario.

En tanto, indicó que la presidenta municipal se reporta "fuera de peligro" y sin heridas de arma de fuego, aunque con algunos golpes derivados del incidente vial.

El fiscal subrayó que por ahora no hay elementos que permitan suponer que se trató de un ataque directo contra la alcaldesa ni que el hecho esté relacionado con la reciente ola de violencia registrada en el país, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Nora Alicia Biebrich Duarte gobierna el municipio de Bacanora, desde septiembre de 2024 y su mandato está previsto a concluir en 2027, por el Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo.

Esta agresión armada ocurre en un clima de violencia persistente contra funcionarios en México.

Según recoge la organización Data Cívica en su estudio 'Votar entre Balas', un reporte de agresiones para entender la violencia político-criminal en el país, "el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado" y casi el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel.

