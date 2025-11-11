INAPAM: ¿Cuándo deben recibir el aguinaldo los adultos mayores?

En vísperas de la temporada decembrina, muchas personas adultas mayores se preguntan si recibirán aguinaldo a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Aunque esta credencial es ampliamente reconocida por los beneficios y descuentos que otorga, es importante aclarar que no garantiza automáticamente el pago de aguinaldo, por lo que solo ciertos grupos de adultos mayores pueden recibir este ingreso adicional.

En este sentido, a continuación se dará a conocer cuándo deben recibir el aguinaldo los adultos mayores vinculados con Inapam, a quiénes aplica, qué requisitos deben cumplir y qué plazos deben observar, a la luz de las disposiciones laborales vigentes y los programas de inclusión social.

¿Quiénes sí lo reciben?

Entre los beneficiarios del INAPAM , únicamente recibirán aguinaldo aquellos adultos mayores que forman parte del Programa de Vinculación Productiva del INAPAM mediante el cual se incorporan a empleos formales con salario y prestaciones de ley, incluyendo el aguinaldo.

La institución aclara que Inapam no hace directamente el pago del aguinaldo, pues este depende de la relación laboral formal que la persona mayor tenga con una empresa bajo los lineamientos de la LFT.

No obstante, quienes cuentan únicamente con la credencial del INAPAM para acceder a descuentos en transporte, alimentación o servicios, no tienen derecho garantizado a recibir aguinaldo , ya que no se trata de una prestación vinculada al programa social.

Fechas de pago

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores subordinados tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. En caso de que la persona haya trabajado menos de un año en la empresa se le hará entrega de un pago proporcional a lo trabajado.

Requisitos para recibir el aguinaldo del INAPAM en 2025

Para acceder al aguinaldo a través del programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) durante 2025, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso formal de integración.

Requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar su credencial INAPAM vigente y original.

Contar con una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS o ISSSTE.

Proporcionar su CURP.

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Presentar dos fotografías tamaño infantil.

Proceso de incorporación al programa

Tras la entrega de documentos, el adulto mayor será entrevistado por personal del INAPAM, quien evaluará su perfil y determinará el tipo de empleo o actividad que mejor se adapte a sus habilidades y experiencia. Posteriormente, se agenda una entrevista con la empresa interesada en cubrir una vacante y si ambas partes llegan a un acuerdo, se concreta la contratación formal del participante.

Con esta incorporación, el beneficiario queda oficialmente inscrito en el programa Vinculación Productiva del INAPAM, lo que le otorga acceso a un sueldo base y a las prestaciones de ley, incluyendo el aguinaldo anual que debe entregarse antes del 20 de diciembre, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Este esquema busca fomentar la inclusión laboral de las personas mayores en empleos formales y dignos, permitiéndoles acceder a los derechos y beneficios que corresponden a cualquier trabajador activo en México.

