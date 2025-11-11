Frente frío 14 ya tiene fecha de entrada a México; estados afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 14 ingresará a México la noche del jueves 13 de noviembre de 2025, por el noroeste del país, tras el paso del sistema número 13 que actualmente aún genera bajas temperaturas y lluvias en gran parte del territorio.

Este nuevo sistema frontal, impulsado por una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará un notable descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias intensas, además de posibles nevadas o aguanieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora.

Durante su desplazamiento entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, el frente frío 14 afectará principalmente a los estados del noroeste y norte del país, extendiendo sus efectos hacia el centro-norte. Se prevén vientos de hasta 70 km/h, lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora, y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur.

Mientras tanto, en el sur y sureste, la masa de aire ártico que impulsó al frente 13 aún provocará bajas temperaturas, lluvias y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como lluvias torrenciales en Quintana Roo y muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Las temperaturas mínimas más extremas se registrarán en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, donde podrían descender hasta -15 °C, mientras que en regiones altas del centro del país se esperan valores entre -5 °C y 0 °C con heladas.

El SMN advierte que las lluvias intensas podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, y que los fuertes vientos podrían derribar árboles o anuncios.

SV