Edomex cambia su Reglamento de Tránsito, conoce las nuevas sanciones

Con el propósito de prevenir accidentes, salvar vidas y proteger peatones, ciclistas y conductores , el Gobierno del Estado de México ha actualizado el Reglamento de Tránsito estatal, publicado en la Gaceta de Gobierno, que se pondrá en marcha a partir de este 25 de noviembre y forma parte del programa “Primero la Seguridad”.

Entre las nuevas reglas de circulación destacan; sanciones más inflexibles, restricciones para motociclistas, aplicación de fotomultas, y multas para quienes invadan los carriles confinados del transporte público.

Te presentamos las nuevas reglas y sanciones principales:

Eliminación de multas fijas

Estas serán proporcionales según la falta del conductor, y por el momento no tendrá un aumento en su monto actual. Esto con el propósito de incentivar que se cumpla la ley y evitar que se repitan conductas de riesgo. Las multas se clasificarían en 3 tipos: Multa mínima, media y máxima.

Multa mínima: para quienes no tengan historial de sanciones o multas pendientes

Multa media: para quienes posean de dos a tres incumplimientos

Multa máxima: para quienes tenga cuatro o más infracciones sin pagar

Multas diversas

Los conductores que ejecuten una o más de las siguientes acciones serán sancionados con multas de 16 a 20 UMAS (de mil $810 a $2,262 pesos).

Participar en arrancones

Conducir sin licencia

Obstruir rampas peatonales

Circular sin placas

Usar celular mientras manejen

Conducir en sentido contrario

Estacionarse en camellones o aceras

Fotomultas y exclusividad de carriles confinados

Las fotomultas se focalizarán en varios puntos estratégicos del estado y quedará restringida la circulación en carriles confinados y ciclovías, por consiguiente el girar, detenerse y maniobrar en ellos equivalen a sanciones.

Nuevas reglas para motociclistas

Ahora las motocicletas sólo podrán ser conducidas por personas mayores de edad y con licencia vigente, ya sea en formato físico o digital, expedida por la Secretaría de Movilidad del Edomex, que se obtiene luego de haber aprobado un examen teórico y práctico.

Estará prohibido transportar a menores que se les complique sujetarse y apoyar los pies en los posapiés.

Tanto el conductor como el acompañante deberán usar casco certificado con vigencia no mayor a cinco años. Las multas por no portar casco irán entre $340 y $565 pesos.

Si se necesita rebasar, esto sólo podrá hacerse por el carril del lado izquierdo.

Está prohibido transportar cargas que afecten e imposibiliten la estabilidad o visibilidad.

Infracciones por manejar bajo estado alcohólico

Conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias amerita una sanción económica y arresto obligatorio con duración de 48 horas, además de la retención del vehículo .

Recuerda que estas reglas estarán disponibles a partir del 25 de noviembre.

KR

