Frente frío 13 se aproxima a México en esta fecha; estados afectados

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado, 8 de diciembre, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, desplazándose sobre el noreste y oriente del país durante el domingo, generando vientos fuertes en dichas regiones.

Por otro lado, la masa de aire frío que lo impulsa provocará un descenso en las temperaturas, con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de “Norte” muy fuerte, con vientos de 40 a 55 km/h y rachas de 70 a 80 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al final del periodo de pronóstico al Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Estados con temperaturas mínimas por frente frío 13

Algunos estados presentarán afectaciones por temperaturas mínimas el próximo sábado 8 de noviembre, cuando ingrese el frente frío 13.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado:

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado:

Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que el domingo, 9 de noviembre, estos serán los estados afectados por temperaturas mínimas en el país:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo:

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:

Zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

