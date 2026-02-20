INAPAM: el desconocido balneario de Hidalgo con descuentos para adultos mayores

Las vacaciones están cada vez más cerca y, porque los adultos mayores también merecen disfrutar y relajarse, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) anunció un descuento especial en uno de los balnearios más espectaculares de Hidalgo. La iniciativa busca que este sector de la población pueda aprovechar unos días de descanso bajo el sol sin afectar su economía.

La tarjeta del INAPAM es un beneficio exclusivo para personas de la tercera edad. Además de funcionar como identificación oficial, permite acceder a descuentos y promociones en distintos establecimientos a lo largo de la República. Entre sus principales ventajas se encuentran apoyos en rubros como alimentación, transporte, salud y actividades recreativas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios.

Porque el descanso y el esparcimiento también forman parte del bienestar integral, el instituto incorporó a su red de descuentos uno de los balnearios más atractivos de Hidalgo, pensado para que las personas mayores puedan relajarse, convivir en familia y disfrutar sin gastar de más.

¿Cuál es el parque acuático con descuento INAPAM?

El Parque Acuático Valle Paraíso va más allá de ser un balneario convencional. Su concepto temático, inspirado en la era de los dinosaurios, crea un ambiente llamativo tanto para niñas y niños como para adultos. Entre toboganes, resbaladillas, chapoteaderos y enormes figuras prehistóricas, la visita se convierte en una experiencia divertida que combina entretenimiento y un toque educativo.

En sus instalaciones se encuentran albercas familiares y amplias áreas verdes. El parque también dispone de espacios para picnic con anafres para preparar alimentos, así como palapas ideales para descansar a la sombra. Además, cuenta con restaurante, bar, zonas infantiles, canchas empastadas y una tienda equipada con artículos básicos para los visitantes.

¿Cuál es el descuento para adultos mayores con INAPAM?

El costo de entrada general es de 180 pesos tanto para adultos como para niños que midan más de un metro de estatura. Los menores que no superen esa altura pueden ingresar gratuitamente. En apoyo a las personas mayores, el Parque Acuático Valle Paraíso ofrece un descuento del 50% a quienes presenten su credencial INAPAM, por lo que únicamente deberán pagar 90 pesos.

Es importante señalar que los adultos mayores deberán presentar su credencial en físico para hacer válido el descuento. No se aceptan fotografías ni impresiones; únicamente la tarjeta original, con los datos legibles y en buen estado.

El lugar también ofrece servicio de hospedaje para quienes deseen quedarse varios días; sin embargo, el costo puede variar dependiendo de la temporada.

¿Dónde se encuentra el balneario?

El Parque Acuático Valle Paraíso está ubicado en el kilómetro 154 de la carretera México-Laredo, en el estado de Hidalgo. Abre los 365 días del año, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Con este tipo de beneficios, el INAPAM reafirma su compromiso de promover no solo el bienestar económico de las personas adultas mayores , sino también su derecho al descanso, la recreación y la convivencia familiar. Aprovechar estos descuentos puede ser una excelente oportunidad para disfrutar de unas vacaciones accesibles y llenas de diversión.

