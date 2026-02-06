Portaplacas 2026: estas son las que están prohibidas y te pueden hacer pagar una multa

Si vives en Ciudad de México (CDMX) y eres conductor, es importante que estés informado sobre el reglamento de tránsito, ya que el uso de algunos portaplacas podrían hacerte pagar una costosa multa en este 2026.

¿Qué dice el reglamento de tránsito sobre el uso de portaplacas en CDMX?

De acuerdo al Artículo 43, Fracción III, esta prohibido el uso de dispositivos que obstruyan o dificulten la visibilidad de las placas de matrícula.

Cabe destacar que esta regla aplica tanto para las placas delanteras como traseras del vehículo, lo que implica que cualquier accesorio que tape, distorsione o cubra la información esencial de las placas puede generar la multa.

No respetar el reglamento de tránsito puede resultar en multas de entre mil 131 y 2 mil 263 pesos. El monto dependerá de la gravedad de la infracción.

¿Qué portaplacas se pueden usar?

Los portaplacas delgados son los que están permitidos usar en CDMX. Toma en cuenta que estos detalles deben ser visibles en tus placas:

El número y letra de la matrícula

El código QR

La entidad federativa

El tipo de transporte (particular o público)

Recuerda que, si tu portaplacas tapa incluso una mínima parte de alguno de estos datos, deberás pagar una multa.

¿Qué portaplacas están prohibidos?

Esta es la lista de portaplacas que están prohibidos en CDMX:

Portaplacas gruesos

Portaplacas de agencia

Portaplacas con materiales reflejantes o efectos espejo

Recuerda que para evitar las multas debes cerciorarte de que tu portaplacas cumpla con las características legales mencionadas anteriormente. Asegurate de que tus placas sean visibles, estar siempre limpias, completas y legibles.

