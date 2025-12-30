¿INAPAM permitirá tramitar la tarjeta en línea en 2026?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución del Gobierno de México cuya labor se centra en promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años y más.

Mediante distintos programas, acciones y servicios, el instituto busca garantizar que este sector de la población tenga acceso a apoyos y beneficios que fortalezcan su desarrollo integral, fomenten su autonomía y favorezcan su participación activa dentro de la sociedad.

Uno de los instrumentos más relevantes del INAPAM es su credencial oficial, un documento que permite a las personas adultas mayores acceder a descuentos en transporte, servicios de salud, alimentos, así como en actividades culturales y recreativas.

Este beneficio facilita el acceso a tarifas preferenciales y reduce el costo de servicios básicos, lo que representa un apoyo directo para mejorar su bienestar y su economía cotidiana.

Ahora bien, en un contexto donde cada vez más servicios gubernamentales migran a plataformas digitales, muchas personas se preguntan si este documento, clave para acceder a descuentos y beneficios, finalmente podrá obtenerse sin acudir de manera presencial a un módulo.

¿Se podrá tramitar la tarjeta INAPAM en línea en 2026?

De acuerdo con la información vigente del propio INAPAM y de las instancias federales encargadas de la política social, el trámite de la tarjeta INAPAM seguirá siendo presencial en 2026. No se ha informado sobre la creación de una plataforma oficial que permita iniciar o concluir el proceso de manera remota, por lo que las personas interesadas deberán acudir físicamente a los módulos autorizados.

El procedimiento actual establece que las personas adultas mayores deben presentarse en los módulos del INAPAM para solicitar la credencial.

Aunque en otros programas sociales se han implementado registros en línea, la tarjeta INAPAM mantiene un esquema tradicional. Las autoridades no han señalado cambios ni periodos de transición hacia un modelo digital, ni tampoco la realización de pruebas piloto que anticipen una modificación en el corto plazo.

Vigencia de la tarjeta y quiénes deben tramitarla

Uno de los puntos que sí ha sido aclarado de manera reiterada es la vigencia de la credencial. La tarjeta INAPAM no tiene fecha de vencimiento, por lo que seguirá siendo válida durante 2026 y años posteriores, siempre que se encuentre en buen estado y los datos del titular sean legibles.

Esto significa que la mayoría de las personas adultas mayores no necesitan renovar su tarjeta, aun cuando haya sido emitida hace varios años. Solo deberán realizar el trámite nuevamente quienes hayan extraviado la credencial, la tengan dañada o presenten errores en la información personal impresa.

Para quienes aún no cuentan con la tarjeta, el proceso sigue siendo el mismo: acudir a un módulo oficial, entregar la documentación requerida y esperar la emisión del plástico. En la mayoría de los casos, la tarjeta se entrega el mismo día o en un plazo corto, dependiendo de la disponibilidad en cada sede.

Requisitos y documentación para inscribirse al INAPAM

Los solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Recuerda que para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

YC