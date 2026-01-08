Pensión Mujeres Bienestar: Estas son las beneficiarias que cobrarán este viernes 9 de enero

El primer pago de 2026 de la Pensión Mujeres Bienestar avanza conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, y esta semana un nuevo grupo de beneficiarias recibirá el depósito correspondiente.

El apoyo económico, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, se entrega de manera escalonada para garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, este viernes 9 de enero recibirán el pago las mujeres cuyo apellido paterno inicia con las letras D, E y F. El depósito corresponde al bimestre enero-febrero y se realiza directamente en las cuentas del Banco del Bienestar.

Los pagos comenzaron el pasado lunes 5 de enero, siguiendo un esquema alfabético, durante la semana, las beneficiarias con apellidos que inician con A, B y C ya han recibido su apoyo económico, mientras que este viernes se completa la primera etapa del calendario con los apellidos mencionados.

Para este 2026, el monto de la Pensión Mujeres Bienestar tuvo un incremento, pasando de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales, como parte de los ajustes anunciados por el Gobierno de México, cabe recordar que el programa es de carácter universal para todas las mujeres dentro del rango de edad establecido.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que los depósitos continúan realizándose de forma escalonada y exhortó a las beneficiarias a consultar los canales oficiales para conocer la fecha exacta de su pago y evitar desinformación.

