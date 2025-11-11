Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá que esperar más tiempo para saber si se le concede la libertad condicional.

Y es que Angela Zamorano Herrera, juez de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el 19 de noviembre la continuación de la diligencia sobre su futura libertad.

Duarte de Ochoa y su defensa comparecieron este martes en una diligencia de más diez horas en la que comparecieron cinco testigos presentados por los abogados del veracruzano para acreditar su buena conducta, y le falta uno, el director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández.

Lo anterior, en virtud de que aún faltan seis testigos de la FGR y uno de la defensa por comparece respecto a su conducta en al interior del Reclusorio Norte.

Por su parte, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, expresó su inconformidad por el aplazamiento de la audiencia en la que se tenía previsto discutir la posible liberación del exgobernador. Señaló que la nueva fecha para dicha audiencia podría ser el 19 de noviembre.

�� El abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, lamentó el aplazamiento de la audiencia donde esperaban su liberación.



La nueva fecha dijo podría ser el 19 de noviembre.

pic.twitter.com/2eox9F6miz— Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2025

¿Qué hizo Javier Duarte de Ochoa?

Javier Duarte de Ochoa, quien se desempeñó como gobernador del estado de Veracruz entre 2010 y 2016, fue acusado y posteriormente condenado por diversos delitos relacionados con corrupción, malversación de recursos públicos y lavado de dinero.

Tras declararse culpable, recibió una sentencia de nueve años de prisión. En 2016 huyó de la justicia y fue declarado prófugo, pero las autoridades lo detuvieron en Guatemala en abril de 2017 y lo extraditaron a México en julio del mismo año.

CANVA

¿De qué se le acusa?

Desvío de recursos: Se le atribuye haber desviado más de 35 millones de dólares (alrededor de tres mil millones de pesos) de fondos públicos.

Se le atribuye haber desviado más de 35 millones de dólares (alrededor de tres mil millones de pesos) de fondos públicos. Empresas fantasma: Se descubrió que su administración realizó contratos por más de tres mil 300 millones de pesos con compañías ficticias.

Se descubrió que su administración realizó contratos por más de tres mil 300 millones de pesos con compañías ficticias. Lavado de dinero y asociación delictuosa: Duarte se declaró culpable de estos cargos y, en 2019, recibió una pena de nueve años de prisión.

Duarte se declaró culpable de estos cargos y, en 2019, recibió una pena de nueve años de prisión. Desaparición forzada: En noviembre de 2024, un juez sobreseyó el proceso por este delito, aunque esta resolución no modificó su condena vigente

Con información de SUN.

EE