La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), ha emitido una advertencia ante la inminente llegada de una tormenta geomagnética provocada por una intensa actividad solar registrada en los últimos días.

El Sol ha experimentado una serie de explosiones de energía, entre ellas una fulguración de clase X5 —una de las más potentes en la escala de medición—, acompañada de eyecciones de masa coronal dirigidas hacia nuestro planeta.

Estas emisiones lanzan al espacio enormes nubes de partículas cargadas que, al llegar a la Tierra, pueden alterar su campo magnético y desencadenar tormentas geomagnéticas. Dichas tormentas no suponen un riesgo directo para la salud humana, pero sí pueden ocasionar perturbaciones en la tecnología moderna.

De acuerdo con el SCIESMEX, las partículas solares liberadas podrían generar una tormenta de intensidad significativa, comparable con las registradas en mayo y octubre de 2024 , cuando la actividad solar causó ligeros fallos en sistemas satelitales y permitió la observación de auroras boreales en zonas inusuales, como el norte de México.

¿Cuándo impactará la tormenta solar?

Este fenómeno, derivado de varias fulguraciones y eyecciones de masa coronal, podría impactar la Tierra entre la tarde-noche de este martes y el miércoles 12 de noviembre , con posibles repercusiones en distintos sistemas tecnológicos y de comunicación en México y otras regiones del mundo.

¿Qué afectaciones habría por la tormenta solar?

Entre las afectaciones más probables se encuentran interrupciones temporales en las comunicaciones por radio de alta frecuencia, utilizadas en la aviación, el transporte marítimo y servicios de emergencia.

También podrían presentarse variaciones en la precisión del posicionamiento satelital (GPS), fallas en satélites de comunicación y observación, así como alteraciones en redes eléctricas de gran alcance.

El SCIESMEX mantiene una vigilancia constante del fenómeno y coordina acciones con el Sistema Nacional de Protección Civil para actualizar las previsiones y emitir recomendaciones oportunas. Se sugiere a la población seguir los reportes oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Además de sus posibles impactos tecnológicos, la tormenta geomagnética podría traer un espectáculo visual. Si la intensidad del fenómeno aumenta, podrían observarse auroras boreales en regiones más al sur de lo habitual.

Estas luces se originan cuando las partículas solares chocan con el campo magnético terrestre y las moléculas atmosféricas, generando destellos en tonalidades verdes, rojas y violetas que iluminan el cielo nocturno.

