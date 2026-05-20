Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo (VIDEO)

El periodista deportivo Fernando Vargas vivió momentos de tensión luego de ser víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su automóvil.

El hecho ocurrió la noche del martes durante el programa “Blabla Deportivo”, espacio en el que Vargas analizaba temas relacionados con el baloncesto. La situación cambió drásticamente cuando un hombre se acercó por el lado del conductor, abrió la puerta del vehículo y lo amenazó con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y del automóvil.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se escucha el sonido del arma mientras el delincuente obliga al periodista a bajar del coche y entregar las llaves. La escena causó impacto entre los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

Antes de descender del vehículo, Vargas logró tomar su teléfono celular; sin embargo, la transmisión continuó activa durante varios segundos. Al percatarse de lo sucedido, el conductor del programa, Ed Martínez, reaccionó con sorpresa y preocupación al expresar: “No puede ser”, antes de enviar el programa a una pausa comercial.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que el rostro del presunto responsable quedó captado en video. A raíz de ello, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir imágenes del sospechoso y etiquetaron a distintas autoridades de Morelos para exigir su localización y detención.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el presunto ladrón ya fue identificado o detenido por las autoridades.

MF