Viral: Bautizan como "Lady Naucalpan" a mujer que agredió a ciclista

Un caso de violencia vial ocurrido en la capital mexicana generó amplia reacción en redes sociales y dio pie al sobrenombre “LadyNaucalpan”. El hecho tuvo lugar el miércoles 18 de febrero de 2026 en Avenida Presidente Masaryk, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una conductora y una usuaria del sistema Ecobici se vieron involucradas en un altercado que requirió la intervención de la policía.

Según los videos que circularon en plataformas digitales, la señalada viajaba como copiloto en un automóvil negro cuando coincidió con Daniela González, quien transitaba por el carril exclusivo para bicicletas. De acuerdo con el relato de la ciclista, el vehículo le cerró el paso y posteriormente descendieron dos mujeres para confrontarla, lo que provocó que la discusión se intensificara.

"¡Nace #LadyNaucalpan �� Jóven qué se identificó como Victoria Ruiz De Chávez agrede a mujer que viajaba en eco bici en #CDMX y a oficial de la policía

Con amenazas presume qué su abuelo es el Presidente Municipal de #Naucalpan (Mario Ruiz de Chávez fue presidente en 1992-1994) pic.twitter.com/YpspoL4RrM— Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) February 18, 2026

En las grabaciones se escucha a la joven identificarse y pronunciar expresiones que detonaron la polémica. “Tú vienes en bicicleta, yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez”, afirma en el video. Después añadió: “Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpida, así que bájale (...). Porque la que va a acabar mal eres tú”. A raíz de estas declaraciones, usuarios en internet comenzaron a referirse a ella como Lady Naucalpan.

Daniela González relató que el enfrentamiento no se limitó a intercambios verbales. “Fui alcanzada por un MG negro, se bajaron, me alcanzaron a golpear, y me mordieron la mano; las mordidas en las manos tienen bastantes riesgos, bastante feos”, explicó. También señaló que fue rociada con gas irritante:

“Me echaron gas pimienta en la cara, era chino porque no me hizo nada (...). Se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas porque son muy lentos, literal, esta era la razón”.

Durante el incidente, la presunta agresora minimizó posibles consecuencias legales.

“¿En la cárcel? Por favor (...), tus heridas curan en menos de 15 días, (...), no seas estúpid*, ¿qué? No mam*s, ¿te maté?”, expresó ante quienes presenciaban la escena.

La afectada aseguró haber recibido amenazas reiteradas. “Estas personas andan sueltas por la calle, ella y su mamá y me amenazaron de muerte más de 40 veces”, declaró. Además, cuestionó la respuesta de las autoridades frente a este tipo de agresiones: “Pero lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir, y estas son consideradas lesiones menores; entonces, si no me muero, si no se me infecta, si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada; ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente”.

AGRESIÓN Y VIOLENCIA VIAL en Masaryk



�� si se topan un MG3 placas de Morelos PZG 012 E, cuya conductora y pasajera agredieron y lesionaron a usuaria de Ecobici.



La permisividad de conductas hostiles, el desconocimiento del Reglamento empodera infractores @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/nrte1c5IG1— quesillo (@tintasepia) February 18, 2026

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaron la detención en un establecimiento cercano; sin embargo, horas después la señalada fue liberada, según lo narrado por la víctima. Hasta el momento, autoridades de la capital no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

El episodio volvió a colocar en el debate público la seguridad de quienes se trasladan en bicicleta en la Ciudad de México, así como la atención institucional ante agresiones que, aun clasificadas como menores, pueden escalar rápidamente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

