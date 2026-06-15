IMSS: comparte noticia positiva para los afiliados de la pensión Modalidad 40

Miles de trabajadores que utilizan la Modalidad 40 del IMSS ahora tendrán mayor certeza de que sus aportaciones quedarán registradas correctamente. El Instituto confirmó un nuevo sistema de pago seguro que busca evitar errores y proteger el cálculo de futuras pensiones.

IMSS fortalece la Modalidad 40 con un nuevo mecanismo de pago

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la implementación de un nuevo sistema de pago bancario referenciado para los asegurados inscritos en la Modalidad 40, una de las herramientas más utilizadas por trabajadores que buscan mejorar el monto de su pensión al momento de jubilarse.

La medida representa una noticia positiva para miles de personas en México que continúan realizando aportaciones voluntarias después de haber dejado un empleo formal.

De acuerdo con el organismo, el nuevo esquema tiene como principal objetivo garantizar que cada pago realizado por los asegurados sea identificado y acreditado correctamente, evitando inconsistencias que puedan afectar el historial de cotización o el cálculo de la futura pensión.

La actualización responde a una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes participan en este programa: la seguridad de que sus aportaciones realmente se reflejen en su cuenta individual.

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¿Qué cambia con el nuevo sistema de pago de la Modalidad 40?

El nuevo mecanismo opera mediante un sistema de pago bancario referenciado administrado a través de HSBC, lo que permite llevar un control más preciso de las aportaciones realizadas por cada asegurado.

Gracias a esta referencia bancaria específica, el IMSS puede identificar de manera inmediata quién realizó el pago y aplicar correctamente la información correspondiente a su historial de cotización.

Esto significa que las aportaciones realizadas bajo la Modalidad 40 tendrán un seguimiento más claro y transparente, reduciendo el riesgo de errores administrativos que puedan generar retrasos o confusiones.

La institución destacó que el sistema busca fortalecer la confianza de los afiliados y brindar mayor seguridad financiera a quienes han decidido continuar cotizando de manera voluntaria para mejorar sus condiciones de retiro.

¿Por qué la Modalidad 40 es tan importante para los trabajadores?

La Modalidad 40, oficialmente conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es una alternativa que permite a los trabajadores seguir cotizando ante el IMSS aun cuando ya no tienen una relación laboral activa con una empresa.

Este esquema es especialmente atractivo para quienes se encuentran cerca de la edad de jubilación y desean incrementar el monto de la pensión que recibirán en el futuro.

Su principal ventaja radica en dos factores fundamentales:

Aumentar el número de semanas cotizadas.

Mejorar el promedio salarial utilizado para calcular la pensión.

Ambos elementos tienen un impacto directo en el monto que recibirá el trabajador una vez que se retire.

Por ello, cualquier mejora relacionada con el registro correcto de las aportaciones resulta relevante para quienes han invertido tiempo y recursos económicos en fortalecer su historial ante el Seguro Social.

Mayor certeza para el cálculo de la pensión

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Uno de los beneficios más importantes del nuevo sistema es que ofrece mayor certeza sobre la acreditación de los pagos. Cuando una aportación queda correctamente registrada, las semanas cotizadas y el salario base asociado al trabajador se reflejan de forma adecuada en los registros institucionales.

Esto es especialmente relevante porque esos datos son utilizados posteriormente para determinar el monto de la pensión. Un error en el registro podría afectar directamente los derechos pensionarios del asegurado, razón por la que el IMSS decidió reforzar los mecanismos de control y seguimiento.

La institución señaló que la implementación de herramientas tecnológicas y bancarias más precisas forma parte de una estrategia orientada a mejorar la transparencia de los procesos.

El beneficio también alcanza a la cobertura médica

Además de mejorar las condiciones para obtener una pensión más alta, la Modalidad 40 ofrece otra ventaja significativa para los asegurados. Al mantener vigente la cotización ante el IMSS, los trabajadores pueden conservar el derecho a recibir atención médica una vez que obtengan su pensión.

Este aspecto cobra especial importancia para muchos adultos mayores, quienes consideran el acceso a servicios de salud como uno de los pilares fundamentales para mantener calidad de vida durante la jubilación. Por ello, la correcta acreditación de las aportaciones no solo impacta en el ingreso económico futuro, sino también en la conservación de beneficios relacionados con la protección médica.

IMSS reforzará la supervisión de los registros

Como parte de esta actualización, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que también realizará supervisiones constantes sobre diversos procesos relacionados con la Modalidad 40. Entre los aspectos que serán monitoreados destacan:

Solicitudes de reingreso por falta de pago.

Correcto registro de salarios.

Reflejo adecuado de las semanas cotizadas.

Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.

Seguimiento de las aportaciones realizadas por los asegurados.

Estas acciones buscan fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores y reducir cualquier posible inconsistencia administrativa.

La decisión del IMSS representa un paso importante para fortalecer uno de los esquemas más valorados por quienes planean su retiro. Con una mayor certeza en la acreditación de los pagos y un seguimiento más preciso de las aportaciones, miles de trabajadores podrán continuar utilizando la Modalidad 40 con mayor confianza, sabiendo que sus esfuerzos para construir una mejor pensión estarán respaldados por mecanismos más seguros y transparentes.

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