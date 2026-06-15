Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 15 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 17 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

