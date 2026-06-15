Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 15 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 17 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan