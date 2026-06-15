Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Cancún para este lunes 15 de junio anticipa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 16 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

