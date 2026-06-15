Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan