Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

