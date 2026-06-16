INAPAM confirma que estos adultos mayores deberán renovar su credencial pronto

¿Te preocupa perder los descuentos en farmacias, tiendas de autoservicio y transporte público? Aunque el Gobierno de México confirmó que la tarjeta no caduca, el INAPAM advirtió que ciertos adultos mayores están obligados a renovar su credencial el próximo mes de julio para evitar contratiempos.

El mito de la caducidad y la postura oficial

Ante la constante ola de rumores sobre una supuesta caducidad masiva de los plásticos, las autoridades federales han salido a aclarar la situación de manera oficial. La Secretaría de Bienestar ha sido sumamente enfática al señalar que el documento mantiene una vigencia permanente en todo el país.

Esto significa que, afortunadamente, no habrá una actualización obligatoria generalizada por el simple cambio de año o de administración. Los millones de beneficiarios pueden estar tranquilos, ya que sus descuentos en retail, servicios de salud y transporte foráneo están completamente garantizados durante esta temporada.

Sin embargo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha establecido excepciones administrativas muy claras y estrictas. Existen condiciones específicas, ligadas a la seguridad, que obligan a un grupo particular de beneficiarios a realizar el trámite de reposición durante el próximo mes de julio.

¿Quiénes están obligados a renovar su tarjeta en julio?

El objetivo principal de esta medida de control es proteger la identidad y la seguridad financiera de los usuarios. Los establecimientos comerciales con convenio exigen que el documento físico sea un reflejo fiel, actualizado y totalmente legible de los datos del titular para hacer válidas las promociones.

Por lo tanto, si tu tarjeta presenta un daño severo o un deterioro evidente, es el momento exacto de acudir a los módulos. Esto incluye aquellos plásticos antiguos con fotografías pegadas con pegamento o formatos plastificados de forma casera que ya no cumplen con los estándares oficiales.

También entran directamente en esta categoría de renovación obligatoria aquellas credenciales donde el código de barras esté borrado o ilegible. Si la fotografía ya no es visible o los datos de identidad se encuentran fuertemente desgastados por el uso cotidiano, la actualización del documento es inminente.

Otra causal estrictamente obligatoria para tramitar un nuevo plástico ante las autoridades es el robo o extravío del documento personal. Sin la credencial física en buen estado, resulta materialmente imposible acreditar los beneficios y descuentos en las miles de sucursales y comercios afiliados a nivel nacional.

Asimismo, las modificaciones forzosas en los datos personales del beneficiario requieren una actualización inmediata en el sistema federal. Esto aplica directamente para cambios recientes de domicilio, errores tipográficos en el nombre de la persona o fallas en la certificación de la CURP ante las bases de datos.

Requisitos indispensables para el trámite de reposición

Para llevar a cabo este proceso de reposición de manera exitosa, los adultos mayores deben cumplir con ciertos requisitos básicos. Es un paso fundamental presentar una impresión reciente de la CURP debidamente certificada por el Registro Civil para validar la identidad del solicitante sin contratiempos.

Además de la identificación, se solicitará en ventanilla un comprobante de domicilio con una antigüedad que no sea mayor a seis meses. Este documento probatorio es de vital importancia para validar la residencia actual del beneficiario dentro del territorio nacional y actualizar su expediente institucional.

El trámite presencial también exige la entrega obligatoria de dos fotografías tamaño infantil impresas con un fondo totalmente blanco. Estas imágenes deben ser recientes, sin lentes ni gorras, para asegurar que los rasgos físicos actuales del titular coincidan plenamente con la persona que presenta la tarjeta.

Finalmente, como parte del protocolo de seguridad, se pedirán los datos de contacto actualizados de una persona de extrema confianza. Esta información adicional es verdaderamente crucial para que las autoridades o los comercios puedan comunicarse de manera rápida y efectiva en casos de alguna emergencia médica.

Ubicación de módulos y recomendaciones finales

Para optimizar tus tiempos de traslado y evitar las molestas aglomeraciones, se recomienda ampliamente utilizar las herramientas digitales disponibles. El portal web oficial del Gobierno de México permite localizar geográficamente el módulo de atención del Bienestar que se encuentre más cercano a tu domicilio actual.

Los horarios de servicio regular en las oficinas gubernamentales operan de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. No obstante, para brindar un mejor servicio, algunas sedes estratégicas extienden su horario de atención al público hasta las 16:00 horas durante este periodo.

A continuación, te compartimos una lista de recomendaciones para que tu visita al módulo sea un éxito total:

Revisa minuciosamente todos tus documentos antes de salir de casa.

Acude en las primeras horas de la mañana para ser de los primeros.

Lleva siempre una copia extra de tu identificación oficial.

Mantener tu credencial en óptimas condiciones es la mejor manera de asegurar tu tranquilidad financiera a largo plazo. No dejes pasar el próximo mes de julio de 2026 sin verificar el estado físico de tu tarjeta y continúa disfrutando de todos los derechos que te otorga la ley.

CT