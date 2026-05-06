"Tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas", aseveró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier al ser cuestionado sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y sus presuntos vínculos con el narco.

En rueda de prensa justificó la ausencia del senador Enrique Inzunza que había prometido la semana pasada asistir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y dar la cara frente a las acusaciones de sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Con relación a la notificación que hizo por redes sociales, el propio senador Insunza no fue convocado. Recuerden ustedes que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene. Nosotros somos los que propone Morena son 18 senadores", explicó.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Cuestionado sobre si metería las manos al fuego por el Rubén Rocha y Enrique Inzuza , el legislador apuntó: "En lo personal, yo no puedo asegurar nada porque no soy juez y no juzgo delito. Y no me considero de ninguna manera divino para perdonar pecados".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM