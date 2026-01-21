¿Huelga? Esto se sabe sobre el paro del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en CDMX

La Alianza de Tranviarios de México ha anunciado una nueva jornada de manifestaciones, por lo que se realizará un paro en toda la zona capitalina.

Sin embargo, aunque el descontento existe y es creciente se ha tomado la decisión de posponer la movilización hasta el próximo miércoles 4 de febrero de 2026. La decisión se tomó luego de una reunión con la Secretaría de Movilidad, en la que se acordó el otorgar 15 días más para seguir negociando las demandas laborales.

Y aunque la problemática sigue sin tener una resolución definida, el transporte público seguirá operando con normalidad el día de hoy. Por lo que no debes preocuparte ante una posible modificación en este servicio colectivo.

¿Cuáles son las demandas de la Alianza de Tranviarios?

Esta nueva amenaza de manifestación surge debido a meses de negociaciones fallidas entre el sindicato y la SEMOVI. El objetivo principal de la movilización de los trabajadores es el proteger y mejorar sus condiciones laborales.

Demandas de la Alianza de Tranviarios

Incremento salarial del 10% adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal

Actualización de prestaciones

Atención a insumos esenciales y modificaciones en los contratos de trabajo

Ajustes de salario acordes a la inflación

Mejoras en las condiciones de seguridad laboral

Alternativas viales ante un posible paro de labores por parte de la Alianza de Tranviarios

Aunque existe la prorroga de 15 días, la posibilidad de que prevalezca la manifestación por parte de los Tranviarios es latente, ante esto existen varias alternativas para desplazarte por la metrópoli.

Si necesitas llegar a tiempo a tu lugar de trabajo o tienes la necesidad de llegar a casa y no se encuentran disponibles los servicios del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, puedes optar por tomar el Metro, este sistema colectivo ofrece conexiones directas en estaciones afectadas por la huelga, también existe la opción de tomar el Metrobús, este medio de transporte cuenta con corredores paralelos a las rutas de Trolebús y Cablebús y para finalizar, existen múltiples rutas de camión que pueden llegar a ser de ayuda para llegar a tu destino.

